Juvisy-sur-Orge Renverse Parc des Grottes Juvisy-sur-Orge, 2 juillet 2023, Juvisy-sur-Orge. Renverse Dimanche 2 juillet, 17h30 Parc des Grottes Entrée libre Renverse Les filles du renard pâle Cirque | 30 min I En famille | Dés 5 ans I Gratuit Un fil, 12 millimètres de diamètre à 4,5 m de haut. Une funambule. Elle grimpe à la verticale pour pouvoir évoluer, là-haut, sur cette ligne horizontale… Toujours accompagnée de ses musicien-nes en live, elle avance, en équilibre sur ce fil, mais se retrouve aussi tête en bas, à la renverse…L’art de la (presque) chute qui donne le frisson et fascine ceux d’en bas, petits et grands. Parc des Grottes Bd de la Cascade, 91260 Juvisy-sur-Orge Juvisy-sur-Orge 91260 Essonne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

