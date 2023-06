La Guinguette à Roulettes Parc des Grottes Juvisy-sur-Orge Juvisy-sur-Orge Catégories d’Évènement: Essonne

Juvisy-sur-Orge La Guinguette à Roulettes Parc des Grottes Juvisy-sur-Orge, 1 juillet 2023, Juvisy-sur-Orge. La Guinguette à Roulettes Samedi 1 juillet, 20h30 Parc des Grottes Entrée libre La Guinguette à Roulettes La Guinche Bal | 2h | Gratuit

2 coups de klaxon… 1 coup de frein à main… La Guinche est là ! Le technicien tire le 220 volts, la guirlande de 14 Juillet s’allume, la caravane s’ouvre… Les 4 musiciens sont fièrement campés sur leur scène à roulettes… 1 accordéon, 2 guitares, 1 contrebasse et 2 essieux… En moins de temps qu’il n’en faut pour le dire, un joli bal d’antan s’est installé en bas de chez vous et la fête peut commencer sous les lampions. Parc des Grottes Bd de la Cascade, 91260 Juvisy-sur-Orge Juvisy-sur-Orge 91260 Essonne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T20:30:00+02:00 – 2023-07-01T22:30:00+02:00

Catégories d'Évènement: Essonne, Juvisy-sur-Orge
Lieu Parc des Grottes
Adresse Bd de la Cascade, 91260 Juvisy-sur-Orge
Ville Juvisy-sur-Orge

