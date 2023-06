Florence & Moustafa Parc des Grottes Juvisy-sur-Orge, 1 juillet 2023, Juvisy-sur-Orge.

Florence & Moustafa Samedi 1 juillet, 19h30 Parc des Grottes Entrée libre sur réservation

Florence & Moustafa

Guillaume Vincent – Cie MidiMinuit

Théâtre | 1h

Dès 12 ans | Gratuit

Réservation conseillée

Petits fours, toasts, bulles de champagne, Florence et Moustafa sont au centre de la fête. C’est leur mariage, ils s’aiment, se racontent. Ce couple heureux n’est pas ordinaire. Lui a un œil en moins, quant à elle, c’est une dent qui lui manque. Un peu estropié·e·s, mais très volubiles, ces deux-là parlent beaucoup. Et deviennent tour à tour conteur·euse ou chanteur, magicien, princesse, génie, vizir. Un spectacle qui nous conduit dans le monde cruel et merveilleux des Mille et Une nuits.

Parc des Grottes Bd de la Cascade, 91260 Juvisy-sur-Orge Juvisy-sur-Orge 91260 Essonne Île-de-France [{« link »: « https://www.lesbordsdescenes.fr/saison/saison-22-23/florence-moustafa/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T19:30:00+02:00 – 2023-07-01T20:30:00+02:00

