Juvisy-sur-Orge Le Manège salé – Petit carrousel atypique et poétique Parc des Grottes Juvisy-sur-Orge, 1 juillet 2023, Juvisy-sur-Orge. Le Manège salé – Petit carrousel atypique et poétique 1 et 2 juillet Parc des Grottes Ce petit carrousel atypique et ses 8 animaux marins en tôle, acier, aluminium et bois vous embarque pour un tourbillonnant voyage à dos de baleine ou de langoustine à suspension. Chevauchez la tortue des mers ou lancez-vous à la poursuite d’un banc de sardines volantes…

Le Ténor de Brest, capitaine du Manège salé, vous accueille à chaque tour pour une nouvelle aventure. Il peut être crieur de rue avec un porte voix ou encore improviser une chanson au galop sur le dos de « Justine la langoustine », LA star du Manège salé.

Parc des Grottes
Bd de la Cascade, 91260 Juvisy-sur-Orge
Juvisy-sur-Orge
91260 Essonne
Île-de-France

2023-07-01T15:30:00+02:00 – 2023-07-01T17:30:00+02:00

