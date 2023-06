Cendrillon Parc des Grottes Juvisy-sur-Orge Juvisy-sur-Orge Catégories d’Évènement: Essonne

En famille | Dès 5 ans

Gratuit | Réservation conseillée Savon noir, eau de javel, bicarbonate ou vinaigre blanc, Cendrillon compte autant de produits ménagers que de tâches à effectuer dans son nouveau foyer. Une vraie bonne à tout faire qui passe son temps à se taire pour mieux briquer, récurer, aspirer, repasser et vider les cendriers. Elle aimerait tellement que sa vie brille autant que l’argenterie de sa belle-famille. Mais ni sa marâtre ni ses demi-sœurs ne semblent disposées à vouloir l’aider. Heureusement ! Sa marraine, la fée du logis, va lui permettre de réaliser enfin son rêve, obtenir ce statut qu’elle désire depuis si longtemps, devenir une ménagère de moins de 50 ans. Entrée libre, réservation conseillée Parc des Grottes Boulevard de la Cascade 91260 Juvisy-sur-Orge Juvisy-sur-Orge 91260 Essonne Île-de-France [{« link »: « https://www.lesbordsdescenes.fr/saison/saison-22-23/cendrillon/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

