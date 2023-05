Concert des Grottes d’Azé Parc des Grottes d’Azé, 4 juin 2023, Azé.

Concert des Grottes d’Azé Dimanche 4 juin, 16h00 Parc des Grottes d’Azé Sur inscription via le site internet des Grottes d’Azé

Concert par l’Orchestre Symphonique de Mâcon – « Les couleurs de la nature : Mendelssohn, Wagner & Dvorak » dans le parc des grottes d’Azé

Parc des Grottes d’Azé 135 route de Donzy 71260 AZE Azé 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 33 32 23 http://grottes-aze71.fr [{« type »: « link », « value »: « http://grottes-aze71.fr »}] Les Grottes d’Azé sont situées dans un écrin de verdure à la limite du mâconnais et du clunisois en Saône-et-Loire. Elles sont visitables avec un guide sur réservation. L’une possède une rivière souterraine, l’autre a servi des refuges depuis la Préhistoire aux hommes et aux animaux dont l’ours des cavernes. Les espaces verts du site sont ouverts au public en libre accès gratuitement; des cèdres de l’atlas sont emblématiques du site. Parking des grottes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T16:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:00:00+02:00

2023-06-04T16:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:00:00+02:00

© Grottes d’Azé