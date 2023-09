Itinéraire architecture au centre-ville de Besançon Parc Des Glacis, devant la statue de Ousmane Sow, 25000 Besançon Besançon Catégories d’Évènement: Besançon

Itinéraire architecture au centre-ville de Besançon Vendredi 13 octobre, 14h00 Parc Des Glacis, devant la statue de Ousmane Sow, 25000 Besançon Sur inscription Découvrez la ville de Besançon comme vous ne l'avez jamais vue !

Cet itinéraire vous propose de découvrir des projets d’architecture et d’urbanisme contemporains, qui prennent place dans le patrimoine bisontin.

Cet évènement inédit s’inscrit dans le cadre des Journées nationales de l’architecture, ainsi que du lancement du nouveau site internet itinéraire CAUE réalisé par le CAUE du Doubs, du Jura et de la Nièvre : www.itineraires-caue.fr

Ce nouveau site internet a été réalisé avec le concours financier de la DRAC Bourgogne Franche-Comté.

2023-10-13T14:00:00+02:00 – 2023-10-13T17:00:00+02:00

2023-10-13T14:00:00+02:00 – 2023-10-13T17:00:00+02:00

