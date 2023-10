Cet évènement est passé Courir pour soutenir Parc des Gayeulles Rennes Catégorie d’Évènement: Rennes Courir pour soutenir Parc des Gayeulles Rennes, 9 juillet 2023, Rennes. Courir pour soutenir Dimanche 9 juillet, 10h30 Parc des Gayeulles Payant Nous organisons une journée sportive et fun au parc des Gayeulles pour fêter les vacances et récolter des fonds pour un voyage solidaire à Mayotte par deux étudiantes rennaises. La journée sera divisée par différents moments, nous organisons 5 courses à pieds différentes, et une marche ! Toutes les informations sont sur le site internet mais en résumé, le programme est celui-ci : 10h30 : course enfants de 7 à 10 ans, 1.2km

11h15 : course adolescents de 11 à 14 ans, 2.4km

12h00 : course adulte 5km, à partir de 15 ans

14h00 : course duo, pour les personnes en situation de handicap, 1.2km

14h45 : course adulte 10km, à partir de 15 ans

16h00 : marche fun et déguisée, tout public Un stand restauration et buvette se tiendra le long de la journée Parc des Gayeulles 11 Rue du Patis Tatelin, Rennes, France Rennes 35700 Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-09T10:30:00+02:00 – 2023-07-09T12:30:00+02:00

