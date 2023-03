2e édition de la course solidaire au profit de la Fédération Leucémie Espoir Parc des Gayeulles Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

2e édition de la course solidaire au profit de la Fédération Leucémie Espoir Parc des Gayeulles, 19 mars 2023, Rennes. 2e édition de la course solidaire au profit de la Fédération Leucémie Espoir Dimanche 19 mars, 13h00 Parc des Gayeulles 4 euros Vous souhaitez allier un moment convivial et sportif à une action solidaire ? Alors n’hésitez plus, inscrivez-vous à la 2e édition de la course solidaire organisée par le BDS de l’IGR-IAE Rennes au profit de la Fédération Leucémie Espoir ! Quand ? Dimanche 19 mars 2023

Avec un parcours adapté à tous ! Circuit 5 km course : RDV 13h30

Circuit 10 km course : RDV 14h30

Circuit 5 km marche : RDV 15h30 Où ? Au Parc des Gayeulles (préau) Combien ? Une participation de 4 euros qui sera reversée à la Fédération Leucémie Espoir Comment ? Inscrivez-vous via ce lien LYDIA avant le 10 mars ! https://www.helloasso.com/associations/bureau-des-sports-de-l-igr-iae/evenements/course-solidaire Des gourmandises à la clé pour tous ! En individuel ou entre amis, on compte sur vous pour chausser vos baskets et montrer à quel point les rennais sont sportifs (ou du moins solidaires !) En participant, non seulement vous contribuez à faire avancer la recherche sur cette maladie, mais également à améliorer le quotidien des personnes atteintes d’une leucémie. Des bénévoles des associations Leucémie Espoir ainsi que Réveille Ta Moelle seront présents, afin de parler d’un sujet qui connaît encore trop de préjugés et qui est pourtant si important : Le don de moelle osseuse (c’est indolore et ça sauve des vies!) plus d’informations sur https://www.dondemoelleosseuse.fr/ . ON COMPTE SUR VOUS ! Parc des Gayeulles Rennes Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « jeanne.salle@etudiant.univ-rennes.fr »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/bureau-des-sports-de-l-igr-iae/evenements/course-solidaire »}, {« link »: « https://www.dondemoelleosseuse.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-19T13:00:00+01:00 – 2023-03-19T18:00:00+01:00

