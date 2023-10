Les dimanches de Chandéon Parc des Franciscaines, Mons-en-Barœul (59) Les dimanches de Chandéon Parc des Franciscaines, Mons-en-Barœul (59), 11 février 2024, . Les dimanches de Chandéon Dimanche 11 février 2024, 15h00 Parc des Franciscaines, Mons-en-Barœul (59) 0 Membres de l’association, danseureuses, chanteureuses et musicien.nes de passage, venez jouer et guincher avec nous ! Chandéon propose des après-midis de danse et de musique partagées. A la fois un temps de rencontre inter atelier et de boeufs pour faire danser. Vous souhaitez jouer un peu de musique ou chanter pour la danse ? Vous pourrez vous inscrire sur place. – gouter sorti du sac – amenez vos instruments, conjoint.es et famille :-) Trois dates : 3 décembre 2023 salle Les Sarts

