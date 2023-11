f(LUX) Parc des Franchises, 18 novembre 2023, .

f(LUX) Samedi 18 novembre, 20h00 Parc des Franchises CHF 15.- (normal), CHF 10.- (AVS, AI, OCE), CHF 5.- (étudiant), CHF 0.- (Music Pass et Membre Eklekto)

(f)LUX est un voyage musical et optique, allant de jeux d’allumettes, avec Lightness de Juliana Hodkinson à une ambiance où les stroboscopes répondront au rythme des caisses claires dans Snare drum counterpoint d’Alexandre Babel, en passant par 50 Hertz de Salômé Guillemin mariant le son du néon et de la céramique, et Light de Mio Chareteau présentant le ballet de soixante ampoules disséminées dans l’espace. En avant-première, l’œuvre du jeune compositeur Isandro Ojeda-Garcia dévoilera Aaron’s Feast, un rituel d’adieu aux rêves brisés, pour quatuor de percussions, vidéo et électronique.

Parc des Franchises Av. de Châtelaine, [{« type »: « email », « value »: « production@eklekto.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/parcs-jardins-plages-bains-publics/parc-franchises/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T20:00:00+01:00 – 2023-11-18T22:00:00+01:00

©EklektoGenevaPercussionCenter.Graphisme: Valentin Brustaux