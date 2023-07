Miedka, La rencontre des mondes Parc des Franchises, 7 juillet 2023, .

Miedka, La rencontre des mondes 7 et 8 juillet Parc des Franchises Prix libre

Miedka , La rencontre des mondes

Spectacle itinérant dans un bois urbain

Partez à la rencontre des mondes, la nuit, dans un bois, là où s’efface la frontière entre civilisation et nature. Vivez un voyage théâtral singulier où danse, marionnettes, masques et musique racontent le choc d’une rencontre, celle d’une femme avec un ours, et comment cet événement l’amène à penser notre époque de crises et de transitions.

Suivez la compagnie Zanco dans ce spectacle itinérant inspiré par le récit de l’anthropologue Nastassja Martin. Son expérience intime résonne avec l’imaginaire du mythe de l’humain-animal et nous fait réfléchir à notre rapport au vivant. Miedka entrelace le texte et les corps dansants, la grande marionnette et la musique envoûtante pour donner à voir et à ressentir une pensée en mouvement, brûlante d’actualité.

Miedka: celle qui vit entre les mondes. La femme-ourse.

Zanco crée depuis 2005 un univers théâtral original dans l’espace public, et transforme la géographie urbaine en territoire de fiction. Depuis 2021, la compagnie réside à l’Arcade des arts vivants, à Châtelaine-Vernier, un lieu dédié à la création dans l’espace public.

——–

Juillet

07.07 et 08.07 à 21h

Parc des Franchises, Genève

Août

03.08, 04.08 et 05.08 soir

Festival la Plage des Six Pompes, La Chaux-de-Fonds

26.08 à 20h et 27.08 à 17h

Parc de Sous-Biondes, Renens

Septembre

22.09 et 23.09 à 19h30

Parc de la Perle du Lac, Genève

Octobre

06.10 à 19h

MEG, Jonction, Genève

—

Toutes les dates et lieux

Zanco.ch

FB et IG @theatrezanco

————

Spectacle itinérant, durée 1h15

Tout public dès 9 ans, prix libre

————

Écriture et mise en scène Yuval Dishon

Direction du projet Shantala Dishon

Présidente Mélanie Trèves

Équipe artistique Diane Didenko, Mélanie Baxter-Jones, Olga Andreichikova

Musique Guillaume Lagger

Création lumières Luc Job

Assistante mise en scène Stefania Nuzzo

Régie son David Esteves

Création marionnettes Carmen Guerre

Administration Nadja Crisafulli

Communication Olivia Gerig

Illustration et graphisme Anaëlle Clot

Vidéo David Huwiler

Avec le soutien de Ville de Genève – Département de la culture et de la transition numérique, Département des finances, de l’environnement et du logement, Département de la cohésion sociale et de la solidarité, Villes de Renens et Vernier, Office cantonal de la culture et du sport, Loterie Romande, Fondation Ernst Göhner, Fondation Jan Michalski, Fondation suisse des interprètes SIS, FEEIG – Fonds d’encouragement à l’emploi des intermittent.es genevois.es, SSA

Teaser et extrait du spectacle Miedka

https://youtu.be/TAUgqwW6bQY

Réaction de spectatrice

https://youtu.be/dodBqYk8GXI

Parc des Franchises Av. de Châtelaine, [{« data »: {« author »: « Zanco Itinu00e9rant », « cache_age »: 86400, « description »: « zanco.chnMIEDKAnLA RENCONTRE DES MONDESnSPECTACLE ITINu00c9RANT DANS UN BOIS URBAINnPartez u00e0 la rencontre des mondes, la nuit, dans un bois u00e0 deux pas de votre porte, lu00e0 ou00f9 su2019efface la frontiu00e8re entre civilisation et nature. Vivez un voyage thu00e9u00e2tral singulier, ou00f9 danse, marionnettes et musique racontent le choc du2019une rencontre, celle du2019une femme avec un ours, et comment cet u00e9vu00e9nement lu2019amu00e8ne u00e0 penser notre u00e9poque de crises et de transitions.nnSuivez la compagnie Zanco pour un nouveau spectacle itinu00e9rant inspiru00e9 par le ru00e9cit de l’anthropologue Nastassja Martin. Son expu00e9rience intime ru00e9sonne avec l’imaginaire du mythe de l’humain-animal, et nous fait ru00e9flu00e9chir u00e0 notre rapport au vivant. La mise en scu00e8ne entrelace le texte et les corps dansants, une grande marionnette et la musique envou00fbtante pour donner voir et u00e0 ressentir une pensu00e9e en mouvement bru00fblante d’actualitu00e9.nnMIEDKA: CELLE QUI VIT ENTRE LES MONDES. LA FEMME-OURSE.nnJUILLET-AOu00dbT-SEPTEMBRE 2022nVERNIER – ONEX – LANCY – BOIS DE LA Bu00c2TIE (GE) – PARC DE LA GRANGE (GE)nnVidu00e9o: u00a9 David Huwiler, Zanco 2022nSuivez nos actualitu00e9s :nhttps://www.facebook.com/theatrezanconhttps://www.instagram.com/theatrezanco/ », « type »: « video », « title »: « MIEDKA – spectacle itinu00e9rant – ZANCO Genu00e8ve 2022 », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/TAUgqwW6bQY/hqdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=TAUgqwW6bQY », « thumbnail_height »: 360, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCR99TJQ45DiAUXSZcOoscJw », « thumbnail_width »: 480, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/TAUgqwW6bQY »}, {« data »: {« author »: « Zanco Itinu00e9rant », « cache_age »: 86400, « description »: « zanco.chnud835udd44ud835udd40ud835udd3cud835udd3bud835udd42ud835udd38nLA RENCONTRE DES MONDESnSPECTACLE ITINu00c9RANT DANS UN BOIS URBAINnud835udddfud835uddf2 ud835uddffud835uddf2ud835uddf4ud835uddeeud835uddffud835uddf1 ud835uddf1ud835uddf2 ud835ude01ud835uddffud835uddfcud835uddf6ud835ude00 ud835ude00ud835uddfdud835uddf2ud835uddf0ud835ude01ud835uddeeud835ude01ud835uddffud835uddf6ud835uddf0ud835uddf2ud835ude00 le soir de la premiu00e8re du spectacle, dans le parc de la mairie de Vernier, le 15 juillet 2022. nu00ab Apru00e8s tout ce qu’on a vu00e9cu, u00e7a m’a fait du bien u00e0 mon cu0153ur, u00e0 mon u00e2me. Replonger dans quelque chose de vrai et d’authentique, u00e7a permet de ru00eaver sur place et de ne pas avoir besoin d’aller u00e0 l’autre bout du monde pour se sentir vivant. u00bbnud835ude1cud835ude2fud835ude26 ud835ude34ud835ude31ud835ude26ud835ude24ud835ude35ud835ude22ud835ude35ud835ude33ud835ude2aud835ude24ud835ude26 ud835ude25ud835ude26 ud835ude14ud835ude2aud835ude26ud835ude25ud835ude2cud835ude22nnPartez u00e0 la rencontre des mondes, la nuit, dans un bois u00e0 deux pas de votre porte, lu00e0 ou00f9 su2019efface la frontiu00e8re entre civilisation et nature. Vivez un voyage thu00e9u00e2tral singulier, ou00f9 danse, marionnettes et musique racontent le choc du2019une rencontre, celle du2019une femme avec un ours, et comment cet u00e9vu00e9nement lu2019amu00e8ne u00e0 penser notre u00e9poque de crises et de transitions.nnSuivez la compagnie Zanco pour un nouveau spectacle itinu00e9rant inspiru00e9 par le ru00e9cit de l’anthropologue Nastassja Martin. Son expu00e9rience intime ru00e9sonne avec l’imaginaire du mythe de l’humain-animal, et nous fait ru00e9flu00e9chir u00e0 notre rapport au vivant. La mise en scu00e8ne entrelace le texte et les corps dansants, une grande marionnette et la musique envou00fbtante pour donner voir et u00e0 ressentir une pensu00e9e en mouvement bru00fblante d’actualitu00e9.nnMIEDKA: CELLE QUI VIT ENTRE LES MONDES. LA FEMME-OURSE.nnJUILLET-AOu00dbT-SEPTEMBRE 2022nVERNIER – ONEX – LANCY – BOIS DE LA Bu00c2TIE (GE) – PARC DE LA GRANGE (GE)nnVidu00e9o: u00a9 StadProd Hervu00e9 Stalder, Zanco 2022nSuivez nos actualitu00e9s :nhttps://www.facebook.com/theatrezanconhttps://www.instagram.com/theatrezanco/ », « type »: « video », « title »: « MIEDKA – ru00e9actions de trois spectatrices – ZANCO Genu00e8ve 2022 », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/dodBqYk8GXI/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=dodBqYk8GXI », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCR99TJQ45DiAUXSZcOoscJw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/dodBqYk8GXI »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/parcs-jardins-plages-bains-publics/parc-franchises/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T21:00:00+02:00 – 2023-07-07T23:00:00+02:00

2023-07-08T21:00:00+02:00 – 2023-07-08T23:00:00+02:00

Création Anaëlle Clot