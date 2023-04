La guinguette du CQF Parc des Fontanelles Castanet-Tolosan Catégories d’Évènement: Castanet-Tolosan

Haute-Garonne

La guinguette du CQF Parc des Fontanelles, 12 mai 2023, Castanet-Tolosan. La guinguette du CQF Vendredi 12 mai, 18h00 Parc des Fontanelles Entrée libre Le CQF organise la 2ieme édition de sa guinguette le vendredi 12 Mai à partir de 18h au parc des Fontanelles. Entrée Gratuite. Une buvette avec boissons et sandwichs à disposition. Parc des Fontanelles Castanet-Tolosan 31320 Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.cqf-castanet.fr/2022/05/15/la-premiere-guinguette-du-cqf-etait-un-grand-succes-vivement-la-prochaine/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-12T18:00:00+02:00 – 2023-05-12T23:59:00+02:00

2023-05-12T18:00:00+02:00 – 2023-05-12T23:59:00+02:00 CQF guinguette CQF

Détails Catégories d’Évènement: Castanet-Tolosan, Haute-Garonne Autres Lieu Parc des Fontanelles Adresse Castanet-Tolosan 31320 Ville Castanet-Tolosan Departement Haute-Garonne Age max 99 Lieu Ville Parc des Fontanelles Castanet-Tolosan

Parc des Fontanelles Castanet-Tolosan Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/castanet-tolosan/

La guinguette du CQF Parc des Fontanelles 2023-05-12 was last modified: by La guinguette du CQF Parc des Fontanelles Parc des Fontanelles 12 mai 2023 CASTANET-TOLOSAN Parc des Fontanelles Castanet-Tolosan

Castanet-Tolosan Haute-Garonne