SHOW ANNEES 80 PARC DES EXPOSITIONS Villeneuve Sur Lot, 11 novembre 2023, Villeneuve Sur Lot.

SHOW ANNEES 80 PARC DES EXPOSITIONS a lieu à la date du 2023-11-11 à 21:00:00.

Tarif : 36.2 à 39.5 euros.

FESTIVIL’NEUVE fait son SHOW 80 , venez chanter et danser avec les chansons et artistes qui ont marqué les années 80…3 heures de f folie au rythme de musiques endiablées….Salsa, disco et rock seront au rendez-vous pour cette soirée inoubliable!

Réservez votre billet ici

PARC DES EXPOSITIONS

Les Fontanelles Villeneuve Sur Lot 47300

