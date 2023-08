78ème Foire Expo de Vierzon Parc des Expositions Vierzon Catégories d’Évènement: Cher

Vierzon 78ème Foire Expo de Vierzon Parc des Expositions Vierzon, 9 septembre 2023, Vierzon. Vierzon,Cher Invitée d’honneur : la Savoie. Concerts gratuits. Près de 150 exposants.

Samedi 2023-09-09 10:00:00 fin : 2023-09-17 20:00:00. EUR.

Parc des Expositions

Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire



Guest of honor: Savoie. Free concerts. Nearly 150 exhibitors Invitado de honor: Savoie. Conciertos gratuitos. Cerca de 150 expositores Ehrengast: Savoyen. Konzerte werden kostenlos angeboten. Fast 150 Aussteller Mise à jour le 2023-08-23 par OT VIERZON Détails Catégories d’Évènement: Cher, Vierzon Autres Lieu Parc des Expositions Adresse Parc des Expositions Ville Vierzon Departement Cher Lieu Ville Parc des Expositions Vierzon latitude longitude 47.2184077;2.0631639

Parc des Expositions Vierzon Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vierzon/