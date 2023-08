Fête des associations Parc des Expositions Vierzon, 2 septembre 2023, Vierzon.

Vierzon,Cher

Venez rencontrer les associations culturelles et sportives de Vierzon.

2023-09-02 fin : 2023-09-02 19:00:00. EUR.

Parc des Expositions

Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire



Come and meet Vierzon’s cultural and sports associations

Venga a conocer las asociaciones culturales y deportivas de Vierzon

Treffen Sie die Kultur- und Sportvereine von Vierzon

Mise à jour le 2023-08-23 par OT VIERZON