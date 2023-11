RÉCRÉAPARC – PARC EXPOSITIONS SEGRÉ Parc des Expositions Segré-en-Anjou Bleu, 27 décembre 2023, Segré-en-Anjou Bleu.

Segré-en-Anjou Bleu,Maine-et-Loire

Jeux dans un parc couvert pour toute la famille, le rendez-vous de vos vacances de Noël ! Du 27 au 30 décembre 2022..

2023-12-27 fin : 2023-12-30 18:30:00. EUR.

Parc des Expositions Route de Pouancé

Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Games in a covered park for the whole family, the rendezvous of your Christmas vacations! From December 27 to 30, 2022.

Juegos en un parque cubierto para toda la familia, ¡la cita de sus vacaciones de Navidad! Del 27 al 30 de diciembre de 2022.

Spiele in einem überdachten Park für die ganze Familie, der Treffpunkt für Ihren Weihnachtsurlaub! Vom 27. bis 30. Dezember 2022

Mise à jour le 2023-11-02 par eSPRIT Pays de la Loire