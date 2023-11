3E TOURNOI RÉGIONAL DE BLACKBALL (BILLARD ANGLAIS) Parc des Expositions Segré-en-Anjou Bleu, 8 décembre 2023, Segré-en-Anjou Bleu.

Segré-en-Anjou Bleu,Maine-et-Loire

Tournoi régional de Blackball au Parc des Expositions de Segré du 8 au 10 décembre au parc des expositions à Segré..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 . .

Parc des Expositions Route de Pouancé

Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Regional Blackball Tournament at the Parc des Expositions in Segré from December 8 to 10.

Torneo regional de blackball en el Parque de Exposiciones de Segré del 8 al 10 de diciembre.

Regionales Blackball-Turnier im Parc des Expositions in Segré vom 8. bis 10. Dezember im Parc des Expositions in Segré.

