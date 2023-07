EXPOSITION CANINE – SEGRÉ Parc des expositions Segré-en-Anjou Bleu, 26 août 2023, Segré-en-Anjou Bleu.

Segré-en-Anjou Bleu,Maine-et-Loire

Exposition canine organisée au parc des expositions de Segré-en-Anjou-bleu week-end du 26 et 27 août 2023..

2023-08-26 fin : 2023-08-27 17:00:00. .

Parc des expositions Sainte-Gemmes-d’Andigné

Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Dog show organized at the Segré-en-Anjou-bleu exhibition center weekend of August 26 and 27, 2023.

Exposición canina organizada en el centro de exposiciones de Segré-en-Anjou-bleu el fin de semana del 26 y 27 de agosto de 2023.

Hundeausstellung auf dem Ausstellungsgelände in Segré-en-Anjou-bleu Wochenende vom 26. und 27. August 2023.

Mise à jour le 2023-07-17 par eSPRIT Pays de la Loire