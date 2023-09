POMME PARC DES EXPOSITIONS Saint-Lo, 10 novembre 2023, Saint-Lo.

POMME PARC DES EXPOSITIONS a lieu à la date du 2023-11-10 à 20:30:00.

Tarif : 30.2 à 30.2 euros.

Elle incarne le renouveau de la chanson française : Pomme sera en concert au Parc des expositions lors d’une soirée sous le signe de l’émotion. Certes, il y eut d’abord un rendez-vous manqué… Pomme était programmée lors de la 11e édition du festival en 2020. Depuis, elle a sorti son nouvel album Consolation et a repris la route pour le défendre, foulant de nombreuses scènes en France et en Europe. Cette fois, impossible de passer à côté, l’occasion était trop belle de l’inviter pour cette édition 2023 du festival ! Voyou, également à la conquête de la France avec son nouvel album Les Royaumes Minuscules, effectuera une première partie attachante et joyeuse. Tous deux apportent à leur façon un vent frais dans la nouvelle scène française, qui nous entraîne et nous fait le plus grand bien !Pour toujours plus d’accessibilité et de partage L’intégralité des deux concerts sera traduite en direct en Langue des Signes Française par des chansigneur.ses du collectif 10 doigts en cavale avec lesquels nous avons déjà collaboré ces dernières années à l’occasion des concerts de Mes Souliers Sont Rouges et de Juliette Armanet Oete.

Réservez votre billet ici

PARC DES EXPOSITIONS

PARC DES RONCHETTES Saint-Lo 50000

http://pommemusic.fr/

https://www.youtube.com/channel/UCZy0-5YHgLpzgT-biGtJgJg

https://www.facebook.com/pommeofficial

Réservez votre billet ici