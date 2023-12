L’IUT de Saint-Malo au Salon du lycéen et de l’étudiant à Rennes Parc des Expositions Rennes Saint-Jacques-de-la-Lande Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

11 – 13 janvier 2024
Parc des Expositions Rennes
Saint-Jacques-de-la-Lande

Début : 2024-01-11T09:00:00+01:00 – 2024-01-11T17:00:00+01:00

Fin : 2024-01-13T09:00:00+01:00 – 2024-01-13T18:00:00+01:00 Venez rencontrer nos étudiant(e)s et enseignant(e)s de nos formations BUT Carrières Juridiques

BUT Gestion des Entreprises et des Administrations

BUT Génie Industriel et Maintenance et

BUT Réseaux & Télécommunications au Salon du lycéen et de l’étudiant à Rennes (Parc Expo hall 5) les jeudi 11, vendredi 12 et samedi 13 janvier !

Si vous souhaitez rencontrer nos formations à un autre moment ou dans une autre ville, retrouvez les différentes dates de salons via ce lien : https://iut-stmalo.univ-rennes.fr/salons-202324

Parc des Expositions Rennes
Saint-Jacques-de-la-Lande
35136
Ille-et-Vilaine
Bretagne

