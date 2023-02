[SALON] Food Talent Parc des Expositions Rennes Saint-Jacques-de-la-Lande Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Entrée libre sur inscription

L’Université de Rennes propose plus de 100 formations en alternance, venez nous rencontrer pour échanger sur vos projets. Parc des Expositions Rennes parc expo rennes Saint-Jacques Aéroport Saint-Jacques-de-la-Lande 35136 Ille-et-Vilaine Bretagne [{“link”: “https://formation-continue.univ-rennes.fr/”}] Le jeudi 16 mars prochain, lors du troisième et dernier jour du CFIA Rennes, ne manquez pas la première édition de “Food Talent” ! L’alternance à l’Université de Rennes c’est plus de 100 diplômes spécifiquement proposés en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage. Ils allient l’enseignement universitaire à la pratique en entreprise et confèrent une solide expérience sur le terrain, facilitant l’insertion profesionnelle des étudiants.

Venez rencontrer les équipes pédagogiques et le service formation continue et alternance pour échanger sur vos projets.

Rendez-vous au “Pôle Formation” pour découvrir tout ce que l’Université de Rennes a à vous offrir !

https://formation-continue.univ-rennes.fr/

