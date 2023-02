Salon Apprentissage, alternance et métiers Parc des Expositions Rennes Saint-Jacques-de-la-Lande Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Salon Apprentissage, alternance et métiers Parc des Expositions Rennes, 4 mars 2023, Saint-Jacques-de-la-Lande.

Chaque visiteur télécharge en ligne son invitation personnelle sous forme de QR Code. Celle-ci est gratuite et obligatoire pour accéder au salon.

Samedi 4 mars 2023 de 9h00 à 17h00 au Parc Expo de Rennes St-Jacques.

L'alternance à l'Université de Rennes, c'est près de 100 diplômes proposés en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage. Retrouvez nous sur le stand F26 pour en savoir plus.

L’alternance à l’Université de Rennes, c’est près de 100 diplômes proposés en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage. Retrouvez nous sur le stand F26 pour en savoir plus.

Pour préparer votre visite, consultez notre page Alternance, vous pourrez télécharger le guide des formations en alternance et y retrouver toutes les informations utiles.

Bon à savoir ! Pour venir au salon physique, il est indispensable de vous inscrire, pour cela téléchargez votre invitation ici. ​

