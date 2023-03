Pau’tos Jeux 2023 Parc des Expositions, 15 avril 2023, Pau .

Pau’tos Jeux 2023

7 Boulevard Champetier de Ribes Parc des Expositions Pau Basses-Pyrénées Parc des Expositions 7 Boulevard Champetier de Ribes

2023-04-15 10:00:00 – 2023-04-16 18:00:00

Parc des Expositions 7 Boulevard Champetier de Ribes

Pau

Basses-Pyrénées

Le Festival des Jeux de Pau revient ! Retenez bien la date!

On y retrouvera bien entendu des jeux pour tous, la présence des associations de joueurs de tout horizons, de quoi faire jouer les plus jeunes, et une fantastique buvette/snack.

Des escapes games, des figurines, du jeu de rôle, la présence de nombreux éditeurs, des protos et tout ça gratuitement!

Parc des Expositions 7 Boulevard Champetier de Ribes Pau

