54e édition du Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace (Salon du Bourget) Parc des expositions paris le Bourget, 19 juin 2023, Le Blanc-Mesnil. 54e édition du Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace (Salon du Bourget) 19 – 25 juin Parc des expositions paris le Bourget Le Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace est organisé par le SIAE, filiale du GIFAS , Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales. La 54e édition du Salon aura lieu au Parc des Expositions de Paris-Le Bourget en juin 2023 et réunira de nouveau l’ensemble des acteurs de l’industrie mondiale autour des dernières innovations technologiques.

Les 4 premiers jours du Salon seront réservés aux Professionnels suivis de 3 jours pour le Grand Public. Le Salon en quelques chiffres: 2 453 EXPOSANTS

Un nombre d’Exposants en augmentation : 2 453 Exposants issus de 49 pays 316 470 VISITEURS

139 840 Visiteurs professionnels & 176 630 visiteurs grand public 139 840 VISITEURS PROFESSIONNELS : 139 840 visiteurs professionnels issus de 185 pays

125 000m2 de surfaces d’exposition

304 DÉLÉGATIONS OFFICIELLES : 304 délégations officielles de 98 pays & 7 organisations internationales 150 START-UPS : 150 start-ups de 21 pays

Volume de commandes : 140 milliards de dollars de contrats signés

2023-06-19T08:30:00+02:00 – 2023-06-19T19:00:00+02:00

2023-06-25T08:30:00+02:00 – 2023-06-25T19:00:00+02:00

