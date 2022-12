Salon Nautic Parc des Expositions Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le Nautic – Salon Nautique de Paris est le rendez-vous incontournable de la communauté nautique. Durant une journée, retrouvez l’IUT sur le stand Bretagne Hall1 C41 et participez à deux tables rondes. Parc des Expositions Porte de Versailles Paris 75015 Quartier Saint-Lambert Paris 75015 Île-de-France L’IUT, invité par Saint-Brieuc Armor Agglomération, sera au salon du Nautic le lundi 5 décembre sur le stand Bretagne.

Des temps forts au programme pour promouvoir la filière et l’ambition nautiques du territoire. Formation et innovation dans le nautisme : les atouts de l’Agglo de Saint-Brieuc Loïc Jégou, directeur de l’IUT de Saint-Brieuc, et Charles Manage, chef de projet chez Innozh Composite interviendront sur la complémentarité et collaboration entre l’IUT de Saint-Brieuc, dont notamment le département Sciences et Génie des Matériaux, et Innozh Composite. Innozh Composite est un centre technique dont l’expertise est dédiée aux matériaux polymères et composites avec des cas d’application dans l’industrie du nautisme et matériels de loisirs. Présentation et regards croisés avec Tual Le Guillerm, fondateur de Crazy Lobster, entreprise du port du Légué à St Brieuc qui a fait sa renommée grâce à ses innovations pour le marché du nautisme. Les métiers techniques du nautisme Interventions de Marc Lebas, directeur du Lycée maritime de Paimpol, Juliette Girard, co-gérante de Teem Electronique et Loïc Jégou, directeur de l’IUT de Saint-Brieuc. Zoom sur les formations, les métiers techniques et les compétences recherchées dans la filière du nautique.

