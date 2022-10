6 Open Cup de Tom Clancy’s Rainbow Six Siege – Grand Finale Parc des Expositions Paris Catégorie d’évènement: Paris

6 Open Cup de Tom Clancy’s Rainbow Six Siege – Grand Finale Parc des Expositions, 5 novembre 2022, Paris. 6 Open Cup de Tom Clancy’s Rainbow Six Siege – Grand Finale Samedi 5 novembre, 09h00 Parc des Expositions Après une édition en ligne l’année dernière, la 6 Open Cup, compétition française de Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, revient avec une Grande Finale qui se déroulera sur la scène de la Paris Games Week Parc des Expositions 1 place de la porte de versailles 75015 Paris Quartier Saint-Lambert Paris 75015 Île-de-France La 6 Open Cup, compétition française de Tom Clancy’s Rainbow Six Siege ouverte à tous, a fait son retour pour une 3ème édition. La 6 Open Cup voit s’affronter depuis fin septembre les meilleures équipes françaises de Rainbow Six Siege, afin de remporter le titre de champion de France ainsi qu’un cashprize de 10 000€.

Les trois phases de qualification ont permis à 7 équipes de se qualifier pour les quarts de finale et d’avoir une chance de jouer contre les Wolves Esports, l’équipe invitée. Ces phases de qualification ont eu lieu en ligne les weekends du 24 au 25 septembre, puis du 8 au 9 octobre et enfin du 15 au 16 octobre. Les quarts de finale et les demi-finales se déroulent également en ligne le week-end du 29 et 30 octobre et la Grande Finale se jouera en physique sur la scène Ubisoft de la Paris Games Week le samedi 5 novembre.

Parc des Expositions
1 place de la porte de versailles 75015 Paris Quartier Saint-Lambert
Paris

