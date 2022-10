Paris Games Week Junior : Stand PédaGoJeux : un espace de partages, d’échanges, d’informations et de jeux! Parc des Expositions Paris Catégorie d’évènement: Paris

Paris Games Week Junior : Stand PédaGoJeux : un espace de partages, d’échanges, d’informations et de jeux! Parc des Expositions, 2 novembre 2022, Paris. Paris Games Week Junior : Stand PédaGoJeux : un espace de partages, d’échanges, d’informations et de jeux! 2 – 6 novembre Parc des Expositions Animations sur le stand PédaGoJeux, le jeu vidéo expliqué aux parents Parc des Expositions 1 place de la porte de versailles 75015 Paris Quartier Saint-Lambert Paris 75015 Île-de-France RDV sur le stand PédaGoJeux situé au sein de la Paris Games Week Junior. Un espace dédié aux familles où petits et grands jouent, partagent, s’informent et s’affrontent dans des face-à-face conviviaux.

Jeux pour découvrir et comprendre la signalétique PEGI, escape game numérique, informations sur la vue et les écrans…

