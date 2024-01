Salon des Cures Thermales & Thalasso by Sud Ouest Events Parc des Expositions Montpellier Pérols, 8 mars 2024, Pérols.

Salon des Cures Thermales & Thalasso by Sud Ouest Events 8 et 9 mars Parc des Expositions Montpellier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-08T10:00:00+01:00 – 2024-03-08T18:00:00+01:00

Fin : 2024-03-09T10:00:00+01:00 – 2024-03-09T18:00:00+01:00

Salon des Thalassos et Cures Thermales : Plongez dans le bien-être aquatique à Montpellier !

Explorez les pouvoirs extraordinaires de l’eau au Salon des Thalassos et Cures Thermales. Une escapade magique aux pouvoirs thérapeutiques, un week-end cocooning, ou une expérience « beauté et soins » digne des dieux de l’Olympe vous attendent dans différentes régions de France.

Ne manquez pas cette occasion unique de vous immerger dans le monde captivant de Sud Ouest Events, à travers différents thèmes passionnants, à deux pas de chez vous!

Plus d’infos ici !

Inscription gratuite ici !

Parc des Expositions Montpellier Route de La Foire, Pérols Pérols 34470 Hérault Occitanie http://www.montpellier-events.com/Le-Parc-des-Expositions/Presentation Avec ses vastes espaces modulables à 2 minutes de l'aéroport Montpellier-Méditerranée, le Parc des Expositions est le lieu idéal pour recevoir des événements de très grande envergure et permet l'accueil optimal de manifestations professionnelles, grand public ou mixtes tels que salons, concours, etc… ou encore de grands congrès et conventions en complément de la Park&Suites Arena.

« , « provider_name »: « Google Docs », « height »: 2188}, « link »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdA-DZou8qGg_eHMhBD2EFmqQ60Pk4odGw_vK6DHNGNGwVtbw/viewform »}] Avec ses vastes espaces modulables à 2 minutes de l’aéroport Montpellier-Méditerranée, le Parc des Expositions est le lieu idéal pour recevoir des événements de très grande envergure et permet l’accueil optimal de manifestations professionnelles, grand public ou mixtes tels que salons, concours, etc… ou encore de grands congrès et conventions en complément de la Park&Suites Arena.



Le Parc des Expositions accueille des manifestations de différentes envergures du concours qui occupe un hall, à la Foire de Montpellier Languedoc-Roussillon qui occupe tous les halls et les espaces extérieurs. Des salons internationaux tels que VINISUD et SITEVI s’y déroulent également tous les deux ans.



– La circulation des visiteurs d’un hall à l’autre se fait par des passerelles couvertes.

– Le déchargement des marchandises se fait aisément pour les exposants, les halls étant tous accessibles de plain-pied.

– Des espaces supplémentaires sont à la disposition des organisateurs tels que Salle de Presse, Salon VIP.

