Un jour, un chef à la foire de Montluçon Parc des expositions Montluçon, 7 octobre 2023, Montluçon.

Montluçon,Allier

Apprenez à cuisiner comme des chefs avec l’association Les Nérios.

Amateurs de cuisine, vivez une expérience inoubliable à la Foire de Montluçon..

2023-10-07 fin : 2023-10-15 . .

Parc des expositions Rue Eugène Sue

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Learn to cook like a chef with the association Les Nérios

Lovers of cooking, live an unforgettable experience at the Foire de Montluçon.

Aprenda a cocinar como un chef con la asociación Les Nérios.

Disfrute de una experiencia inolvidable en la Foire de Montluçon.

Lernen Sie mit dem Verein Les Nérios wie ein Chefkoch zu kochen

Kochliebhaber, erleben Sie ein unvergessliches Erlebnis auf der Foire de Montluçon.

Mise à jour le 2023-09-26 par OTI Vallée du Coeur de France