Salon du Mariage Parc des Expositions Marseille 8e Arrondissement, 25 novembre 2023, Marseille 8e Arrondissement.

Marseille 8e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Vous recherchez votre lieu de réception, un traiteur inventif, une agence d’organisation clé en main, un photographe au top, la robe de mariée de vos rêves? Les professionnels de votre région vous attendent au salon pour présenter leurs nouveautés..

2023-11-25 10:00:00 fin : 2023-11-26 19:00:00. EUR.

Parc des Expositions Rond-point du Prado

Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



You are looking for your reception venue, an inventive caterer, a turnkey organization agency, a top photographer, the wedding dress of your dreams? The professionals of your region are waiting for you at the show to present their new products.

¿Está buscando el lugar de la recepción, un catering ingenioso, una agencia de organización llave en mano, un fotógrafo de primera, el vestido de novia de sus sueños? Los profesionales de su región le esperan en el salón para presentarle sus últimos productos.

Sie sind auf der Suche nach einem geeigneten Ort für Ihren Empfang, einem ideenreichen Caterer, einer Agentur für die schlüsselfertige Organisation, einem Top-Fotografen oder dem Brautkleid Ihrer Träume? Die Fachleute aus Ihrer Region erwarten Sie auf der Messe, um ihre Neuheiten vorzustellen.

Mise à jour le 2023-10-13 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille