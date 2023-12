500 VOIX POUR QUEEN PARC DES EXPOSITIONS – LORIENT Lanester, 10 février 2024, Lanester.

Soyez parmi les premiers à réserver vos billetsPrévente Ticketmaster (et son réseau de partenaires) le mercredi 25 janvier et le jeudi 26 janvier 2023Pour la première fois en Europe, 500 choristes rendront hommage à Freddie Mercury et au Groupe QUEEN.Des voix internationales incroyables, des musiciens de talent, 500 choristes, une mise en scène impressionnante, des effets spéciaux font de ce spectacle un moment inoubliable où le temps s’arrête pour retrouver pendant 2h l’atmosphère du groupe Queen !

Tarif : 24.50 – 55.00 euros.

Début : 2024-02-10 à 20:30

Réservez votre billet ici

PARC DES EXPOSITIONS – LORIENT 286 RUE ROUGET DE L’ISLE 56600 Lanester 56