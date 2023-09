Agrandir sa maison avec une extension en ossature bois Parc des Expositions, Limoges Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Agrandir sa maison avec une extension en ossature bois Parc des Expositions, Limoges Limoges, 29 septembre 2023, Limoges. Agrandir sa maison avec une extension en ossature bois 29 septembre – 27 octobre, les vendredis Parc des Expositions, Limoges entrée offerte sur inscription La MA LIMOUSIN est partenaire de FIBOIS NA et LEO pour le SALON HABITAT & BOIS qui aura lieu au Parc des Expositions de Limoges du vendredi 29 septembre au dimanche 1er octobre.

La MA Limousin invite dans le cycle de conférences du Salon, Jean-Baptiste Favrichon, architecte, DURAMEN pour parler d’extension en ossature bois le vendredi 29 septembre à 16h30, entrée offerte sur inscription à https://fibois-na.fr/evenements/agrandir-sa-maison-avec-une-extension-en-ossature-bois/

La construction bois est particulièrement adaptée à la création d’extensions sur une maison existante, alliant gain de place, de confort et qualité architecturale. La preuve par l’exemple avec le témoignage de l’agence d’architecture Duramen qui intervient ici avec le concours de la Maison de l’Architecture du Limousin. Retrouver tout le programme sur

