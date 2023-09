Salon de l’Habitat et Bois Parc des Expositions Limoges, 29 septembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

De 10h à 19h.

Le Parc des expositions de Limoges accueillera plus de 200 spécialistes du bois et de l’habitat : construction, rénovation, équipement, aménagement intérieur et extérieur : toutes les facettes de votre habitat seront représentées lors des 3 jours d’ouverture. Le rendez-vous pour profiter des conseils des professionnels et pouvoir ainsi concrétiser vos projets..

Parc des Expositions

Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



From 10am to 7pm.

The Parc des expositions de Limoges will welcome over 200 specialists in wood and housing: construction, renovation, equipment, interior and exterior fittings: every facet of your home will be represented over the 3 days of the show. It’s the place to be if you want to take advantage of professional advice and turn your projects into reality.

De 10 a 19 h.

El recinto ferial de Limoges acogerá a más de 200 especialistas de la madera y el hogar: construcción, renovación, equipamiento, acondicionamiento interior y exterior: todas las facetas de su hogar estarán representadas durante los 3 días del salón. Este es el lugar al que debe acudir si desea beneficiarse de un asesoramiento profesional y poner en marcha sus proyectos.

Von 10 bis 19 Uhr.

Auf dem Messegelände in Limoges werden mehr als 200 Fachleute aus den Bereichen Holz und Wohnen vertreten sein: Bauen, Renovieren, Ausstattungen, Innen- und Außeneinrichtungen: Alle Facetten Ihres Wohnraums werden während der dreitägigen Öffnungszeiten präsentiert. Hier können Sie sich von den Fachleuten beraten lassen und Ihre Projekte in die Tat umsetzen.

Mise à jour le 2023-09-19 par SPL Terres de Limousin