Forum des associations 2023 Parc des expositions Limoges, 2 septembre 2023, Limoges.

Forum des associations 2023 2 et 3 septembre Parc des expositions

L’événement se déroule au parc des expositions (boulevard Robert-Schuman à Limoges) pour valoriser la richesse de son tissu associatif et de permettre au plus grand nombre d’associations de se faire connaître.

Ce grand Forum propose aux Limougeauds de venir rencontrer les associations de la Ville et découvrir la multitude de leurs activités.

Près de 300 associations ont, cette année encore, répondu à l’invitation lancée par la municipalité en acceptant de participer, le temps d’un week-end, à la neuvième édition de ce rendez-vous festif. Organisé dans le cadre de la politique d’aide à la vie associative portée par la Ville de Limoges, le Forum présentera tous les domaines associatifs et permettra aux visiteurs d’assister à de nombreuses démonstrations et d’adhérer aux associations présentes.

Au parc des expositions, boulevard Robert-Schuman.

Entrée libre.

Buvettes, friandises, restauration rapide sur place.

Parc des expositions Boulevard Robert Schuman 87000 Limoges Limoges 87100 La Bastide Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-02T10:00:00+02:00 – 2023-09-02T18:00:00+02:00

2023-09-03T10:00:00+02:00 – 2023-09-03T18:00:00+02:00