Salon Aux Vignobles ! de Limoges Parc des expositions, 25 novembre 2022, Limoges. Salon Aux Vignobles ! de Limoges 25 – 27 novembre Parc des expositions 25, 26 et 27 novembre 2022 Parc des expositions Boulevard Robert Schuman 87000 Limoges La Bastide Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.auxvignobles.fr/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/AuxVignobles »}, {« link »: « https://fb.me/e/3sfBXiztD »}] Du 25 au 27 novembre, le Salon Aux Vignobles ! 2022 fait étape à Limoges, où il s’ouvre, à nouveau, sur le monde de l’artisanat gastronomique et viticole. Pour cette 9e édition de l’événement, 60 artisans et producteurs venus de toute la France donnent rendez-vous aux gourmands, gourmets ou simples curieux. Chaque terroir développe en permanence des produits de caractère, issus de savoir-faire uniques que chaque exposant viendra défendre avec passion. Savamment agencés, leurs stands promettent d’offrir aux regards, comme à la dégustation, une multitude de gourmandises aux saveurs originales et variées (chocolats ou thés, charcuterie ou fromages, vins bio, artisanaux ou d’appellation d’origine). La vente en direct des produits sur le salon offrira aux visiteurs le bénéfice de conseils avisés et d’une gamme de prix « direct producteur » adaptée à tous les budgets. Infos Pratiques Horaires : Vendredi de 17h à 21h

Samedi de 10h à 19h

Dimanche de 10h à 18h Les horaires d’ouverture et de fermeture du salon sont susceptibles d’être modifiés.

Merci de vérifier les horaires officiels sur le site internet avant votre venue. Adresse :

Parc des Expositions, Boulevard Robert Schuman, 87100 Limoges

Parking Gratuit Tarifs :

Sur place : 3€

Gratuit pour les moins de 16 ans

Verre de dégustation obligatoire à l’entrée (1€)

Restauration sur place

Guide du salon offert à l’accueil

Point info à l’accueil Site : https://www.auxvignobles.fr/

Facebook : https://www.facebook.com/AuxVignobles

Evénement Facebook : https://fb.me/e/3sfBXiztD

Instagram : https://www.instagram.com/auxvignobles/

