Tarn Tous en selle au salon du cheval Parc des expositions Le Sequestre, 29 mars 2024, Le Sequestre. Tous en selle au salon du cheval 29 – 31 mars 2024 Parc des expositions 10€/8€, gratuit pour les enfants jusqu’à 9 ans. Lors de cet événement, ils pourront partir à la rencontre d’éleveurs, de chevaux, de cavaliers d’exception, d’écoles d’équitation, d’équipementiers, mais aussi découvrir « le Horse ball » ou encore l’équitation western ou espagnole ainsi que l’attelage.

Trois jours rythmés par des spectacles le soir :

CAVAL' SHOW avec Benoît Soumille (gratuit) et MARIO LURASCHI et ses chevaux de cinéma & CLEMENCE FAIVRE, l'écuyère alchimiste (payant)

2024-03-29T09:30:00+01:00 – 2024-03-29T21:30:00+01:00

