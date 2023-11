Foot en salle : challenge Cabièces Parc des expositions Le Sequestre Catégories d’Évènement: Le Sequestre

Foot en salle : challenge Cabièces
17 et 18 février 2024
Parc des expositions

Depuis 1991, La Mygale Le Séquestre Football Club organise sur la moquette du Parc des Expos d'Albi le plus grand tournoi de futsal de l'hexagone qui accueille encore cette année des clubs français de renoms.

Parc des expositions
81990 Le Séquestre
Le Sequestre 81990 Tarn Occitanie
05 63 49 28 40

