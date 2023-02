« Tattoo Tarn » jette l’encre au Parc des expos Parc des expositions, 2 décembre 2023, Le Sequestre.

« Tattoo Tarn » jette l’encre au Parc des expos 2 et 3 décembre Parc des expositions

Tarifs : 6€ Pass vintage et tatouage : 10€. Gratuit pour les – 12 ans.

Petit, grand, noir et blanc, en couleur et quel que soit son style,…le tatouage c’est un peu comme on veut et où on veut.

Parc des expositions 81990 Le Séquestre Le Sequestre 81990 Tarn Occitanie

05 63 49 28 40 https://www.albiexpos.com/

Un langage corporel universel qui sera parlé par plus d’ une cinquantaine de tatoueurs de toute la France et de pays européens limitrophes qui seront présents lors du salon « Tattoo Tarn. » Picotements assurés, car il possible de se faire tatouer (bien évidemment) sur le salon mais c’est aussi l’occasion de s’informer et de rencontrer des tatoueurs mais également d’acheter toutes sortes de produits dérivés.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T10:00:00+01:00

2023-12-03T19:00:00+01:00