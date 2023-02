Salon du vintage Parc des expositions Le Sequestre Catégories d’Évènement: Le Sequestre

Tarn

Salon du vintage Parc des expositions, 2 décembre 2023, Le Sequestre. Salon du vintage 2 et 3 décembre Parc des expositions

Tarifs : 6€ Pass vintage et tatouage : 10€. Gratuit pour les – 12 ans.

Une centaine d’exposants proposeront au public un voyage dans les années 60 à 80. Parc des expositions 81990 Le Séquestre Le Sequestre 81990 Tarn Occitanie

05 63 49 28 40 https://www.albiexpos.com/ Des objets déco en passant par les meubles, les habits ou encore les belles mécaniques (motos), ces passionnés partageront avec les visiteurs leurs trésors et leur bonne humeur. Il y aura aussi des jeux de bar (flipper, arcade, baby-foot,…) de la musique sans oublier le concours du pull moche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T10:00:00+01:00

2023-12-03T19:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Le Sequestre, Tarn Autres Lieu Parc des expositions Adresse 81990 Le Séquestre Ville Le Sequestre lieuville Parc des expositions Le Sequestre Departement Tarn

Parc des expositions Le Sequestre Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-sequestre/

Salon du vintage Parc des expositions 2023-12-02 was last modified: by Salon du vintage Parc des expositions Parc des expositions 2 décembre 2023 Le Sequestre Parc des expositions Le Sequestre

Le Sequestre Tarn