Albi Games Festival Parc des expositions Le Sequestre, 27 octobre 2023, Le Sequestre.

Albi Games Festival 27 – 29 octobre Parc des expositions 5 € ( à partir de 7 ans) pour la nocturne de vendredi. La journée: 6€ ( à partir de 7 ans) et 4€ (pour les – de 6 ans). Gratuit pour les moins de 4 ans.

12€ le pass de 3 jours.

Après le succès de la première édition, « Albi Games Festival » reprend ses quartiers au Parc des expositions du 27 au 29 octobre.

Sur 2400 m², cette manifestation proposée par la Ville d’Albi est le rendez-vous incontournable des gamers de tous les âges avec l’espace « rétro gaming » qui donne l’occasion au public de (re) découvrir des jeux vidéos, mais aussi des flippers des années 80 à nos jours.

Au programme également: des jeux de simulation et de combats, pour faire le plein de sensations et tester ses réflexes, sans oublier les tournois de e-sport, les jeux en réalité virtuelle, ou encore les ordinateurs en réseau.

Nouveauté cette année, l’espace ludique de « jeux musicaux » pour pratiquer un instrument ( batterie, guitare ) mais aussi pour danser seul ou en groupe.

Sont également attendus lors de ces deux journées de nombreux « cosplayers », ces passionnées qui fabrique eux-mêmes leurs costumes pour incarner leurs héros de mangas, dessins animés ou jeux vidéo préférés.

Enfin, le festival, c’est aussi des boutiques locales, des artistes et des commerçants de l’univers geek qui proposent également de nombreuses animations.

2023-10-27T18:00:00+02:00 – 2023-10-27T22:00:00+02:00

2023-10-29T10:00:00+01:00 – 2023-10-29T19:00:00+01:00

