Tarifs : 10€ (-3 ans : gratuit)

Durant un week-end, l’exposition le « Monde des dinosaures » va faire voyager le public dans le temps, il y a plus de 65 millions d’années ! Parc des expositions 81990 Le Séquestre Le Sequestre 81990 Tarn Occitanie

05 63 49 28 40 https://www.albiexpos.com/ L’occasion de découvrir près de quarante dinosaures grandeur nature (tricératops, vélociraptors, ptéranodons au encore le tyrannosaure) accompagnés de panneaux explicatifs sur leur mode de vie et leur nourriture. Un atelier de fouille archéologique est également à disposition des enfants afin des trouver des ossements de dinosaure.

2023-09-30T10:00:00+02:00

2023-10-01T18:00:00+02:00

