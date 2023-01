Foire expo d’Albi Parc des expositions Le Sequestre Catégories d’Évènement: Le Sequestre

Foire expo d'Albi Parc des expositions, 16 mars 2023, Le Sequestre. Foire expo d'Albi 16 – 20 mars Parc des expositions

5€, gratuit pour les moins de 18 ans

Venez faire le plein d’idées et de rencontrer les professionnels de nombreux secteurs d’activités. Parc des expositions 81990 Le Séquestre Le Sequestre 81990 Tarn Occitanie

05 63 49 28 40 https://www.albiexpos.com/ Rendez-vous traditionnel en Albigeois, la foire économique d’Albi, est un événement qui témoigne du dynamisme en matière d’offre commerciale et de savoir-faire dans les domaines de l’habitat, du jardinage et de la décoration. Près de 150 exposants seront présents durant ces cinq jours placés sous le signe de la convivialité, entre bonnes affaires et ambiance festive !

