Pour l’emploi et la formation, rendez-vous au TAF Parc des expositions Le Sequestre Catégories d’Évènement: Le Sequestre

Tarn

Pour l’emploi et la formation, rendez-vous au TAF Parc des expositions, 8 mars 2023, Le Sequestre. Pour l’emploi et la formation, rendez-vous au TAF Mercredi 8 mars, 09h00 Parc des expositions

Entrée gratuite

Ce salon regroupe à la fois des entreprises cherchant à recruter, mais aussi des écoles proposant des offres de formation dans l’enseignement supérieur et l’apprentissage. Parc des expositions 81990 Le Séquestre Le Sequestre 81990 Tarn Occitanie

05 63 49 28 40 https://www.albiexpos.com/ Ouverts à tous, lycéens, apprentis, étudiants, demandeurs d’emplois, salariés,le salon du TAF permet d’accéder à des informations sur les aides à l’emploi, de découvrir les offres de formation et de rencontrer directement les entreprises qui recrutent. Lieux privilégiés d’échanges et d’information, ils rassemblent en un même salon l’ensemble des acteurs de l’emploi, de l’orientation, de la formation professionnelle et de l’apprentissage.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-08T09:00:00+01:00

2023-03-08T19:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Le Sequestre, Tarn Autres Lieu Parc des expositions Adresse 81990 Le Séquestre Ville Le Sequestre lieuville Parc des expositions Le Sequestre Departement Tarn

Parc des expositions Le Sequestre Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-sequestre/

Pour l’emploi et la formation, rendez-vous au TAF Parc des expositions 2023-03-08 was last modified: by Pour l’emploi et la formation, rendez-vous au TAF Parc des expositions Parc des expositions 8 mars 2023 Le Sequestre Parc des expositions Le Sequestre

Le Sequestre Tarn