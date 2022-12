Salon du voyage Parc des expositions Le Sequestre Catégories d’évènement: Le Sequestre

Tarn

Salon du voyage Parc des expositions, 14 janvier 2023, Le Sequestre. Salon du voyage Samedi 14 janvier 2023, 10h00 Parc des expositions

Entrée gratuite

Le 14 janvier 2023, pour sa troisième édition, la plus grande agence de voyages ouvre ses portes durant une journée au Parc des expositions. Parc des expositions 81990 Le Séquestre Le Sequestre 81990 Tarn Occitanie

05 63 49 28 40 https://www.albiexpos.com/ Que vous soyez du genre vacances farniente, sportives, seul ou en famille, le Salon du voyage, organisé par « Chauchard évasion » propose plus de cent destinations différentes, en France et à l’étranger pour un jour ou pour un mois. Sur place, de nombreux spécialistes (professionnels et institutionnels du tourisme) seront présents pour vous conseiller et vous accompagner dans vos recherches, mais aussi vous proposer des bonnes affaires. Des animations festives, des jeux concours et des conférences seront aussi au programme.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-14T10:00:00+01:00

2023-01-14T18:00:00+01:00

