Albi Games festival : le jeu vidéo et l’e-sport font leur show 17 et 18 décembre Parc des expositions

Tarifs : 6€/jour par visiteur à partir de 7 ans, 4€/jour pour les 4/6 ans, gratuit pour les moins de 4 ans et 10€ le Pass deux jours.

Événement festif et familial, le festival des jeux vidéos et de la culture numérique ouvre ses portes les 17 et 18 décembre au Parc des expositions.

Parc des expositions 81990 Le Séquestre Le Sequestre 81990 Tarn Occitanie

05 63 49 28 40 https://www.albiexpos.com/

Sur 2400 m², « Albi Games festival » est le rendez-vous incontournable des joueurs de tous les âges avec 6 univers magiques autour d’une grande place. Organisé par la Ville d’Albi en partenariat avec le Parc des expositions.

Espace retro-gaming

L’espace «rétro gaming » donne l’occasion au public de (re) découvrir des jeux vidéos vintage mais aussi des flippers des années 80 à nos jours.

Zone des jeux de courses

Avec la zone des jeux de courses, l’univers automobile est aussi numérique grâce aux simulateurs dynamiques sur vérins pour ressentir toutes les sensations des voitures de course et s’affronter sur les plus grands circuits du monde en toute sécurité et dans des voitures de légende.

Mais également Mario kart pour toute la famille avec un tournoi gratuit et de nombreux lots à gagner. Et pour les plus jeunes de 4 à 7 ans, 4 postes Mario Kart avec volant, pédales et écran géant.

Tournois de e-sport

De l’initiation aux masters class, venez vous essayer aux origines du e-sport. Que vous soyez joueur débutant ou confirmé venez tester vos réflexes, votre sens tactique et votre pugnacité.

Du nouveau Street Fighter, Tekken, Smash Bros à leurs ancêtres, venez vous confronter aux autres visiteurs en participant aux différents tournois qui se tiendront tout au long du week-end.

Espace dédié au ballon rond

Du sport au e-sport, il n’y a qu’un pas, avec un espace dédié au ballon rond où pourront s’affronter l’ensemble des visiteurs sur FIFA 2023 (Playstation). Mais également, pour les meilleurs, un tournoi avec prix à la clé.

Du basket également avec NBA 2K sur PS5 et Xbox, et de nombreux autres sports avec le nouveau Switch Sport pour toute la famille.

Espace réalité virtuelle

« Le 7 Albi » propose (à partir de 13 ans) au cœur d’une arène de 150 m², une expérience de gaming incroyable, où vont s’affronter des équipes de joueurs. Pour les plus expérimentés, 2 tapis omnidirectionnels vous permettront de vous déplacer dans un univers sans limite et en toute sécurité.

Vous pourrez réaliser votre première expérience avec différents casques et jeux adaptés à tous (à partir de 7 ans).

Jeux en réseau

Vingt ordinateurs de gaming surpuissants associés à des écrans en haute résolution et des fauteuils professionnels permettront aux visiteurs de jouer en «LAN» (en réseau local) sur des jeux comme Counter Strike et Minecraft. Un studio de streaming, qui va retransmettre sur une chaîne Twitch dédiée les deux jours de festival.

A noter la présence du studio de développement Albigeois « Oricia game ».

Enfin, au cœur du festival la grande place qui regroupe des boutique locales, des artistes et commerçants de l’univers geek, propose aussi de nombreuses animations ( quizz, blind tests, concours et défilé de cosplay).



