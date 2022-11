Live 100 % Parc des expositions Le Sequestre Catégories d’évènement: Le Sequestre

Live 100 % Parc des expositions, 15 décembre 2022, Le Sequestre. Live 100 % Jeudi 15 décembre, 19h00 Parc des expositions

La radio 100% vous propose de découvrir les gagnants du casting 100% Talents et de chanter et danser avec un concert 100% Live. Parc des expositions 81990 Le Séquestre Le Sequestre 81990 Tarn Occitanie [{« link »: « https://www.mairie-albi.fr/fr/albi-fete-noel »}]

05 63 49 28 40 https://www.albiexpos.com/ Ouverture des portes du concert dès 19h pour applaudir les grands gagnants du casting 100 % Talents organisé par la radio 100 % en partenariat avec la Ville d’Albi. À 21h, le « 100 % Live »

débutera avec de nombreux artistes et sera retransmis en direct sur la radio 100 %. Sur invitations : à retirer dans la limite des places disponibles à partir du 1er novembre 2022, du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h au service Jeunesse de la Ville, Carré public centre-ville (rue Jules Rolland). Retrouvez l’ensemble des moments et animations de Noël à Albi sur : noel.albi.fr

