Le World Blackball Championships à Albi du 8 au 15 octobre 2022 Parc des expositions, 8 octobre 2022, Le Sequestre.

Le World Blackball Championships à Albi du 8 au 15 octobre 2022 8 – 15 octobre Parc des expositions

Entrée gratuite

Les 8 jours de compétition seront l’occasion de découvrir ce sport pour de nombreux albigeois.

Parc des expositions 81990 Le Séquestre Le Sequestre 81990 Tarn Occitanie [{« link »: « https://www.wbc2022.org »}, {« data »: {« author »: « Ville d’Albi », « cache_age »: 86400, « description »: « La Fu00e9du00e9ration Franu00e7aise de billard a choisi la Ville d’Albi pour l’organisation des Championnats du monde catu00e9gorie Blackball qui se du00e9rouleront du 8 au 15 octobre 2022 au Parc des expositions. n_____________________________________________________________________________nu27a1ufe0f Retrouvez toute l’actualitu00e9 de la Ville d’Albi sur : nu26ab le site internet de la mairie : https://www.mairie-albi.fr/nu26ab Facebook : https://www.facebook.com/mairiealbinu26ab Instagram : https://www.instagram.com/ville_albi/nu26ab Twitter : https://twitter.com/ville_albinu26ab l’application u00abAlbi dans ma poche u00bb », « type »: « video », « title »: « Championnat du monde de billard Blackball du 8 au 15 octobre 2022 u00e0 Albi », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/LhGDVrItxhM/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=LhGDVrItxhM », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCc_9mFxTDna-hdqHt3MCJQw », « thumbnail_width »: 1280, « html »: «

Voir la programmation https://youtu.be/LhGDVrItxhM

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-08T09:00:00+02:00

2022-10-15T20:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Le Sequestre, Tarn Autres Lieu Parc des expositions Adresse 81990 Le Séquestre Ville Le Sequestre lieuville Parc des expositions Le Sequestre Departement Tarn

Parc des expositions Le Sequestre Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-sequestre/

Le World Blackball Championships à Albi du 8 au 15 octobre 2022 Parc des expositions 2022-10-08 was last modified: by Le World Blackball Championships à Albi du 8 au 15 octobre 2022 Parc des expositions Parc des expositions 8 octobre 2022 Le Sequestre Parc des expositions Le Sequestre

Le Sequestre Tarn