Le salon de l’Etudiant à Orléans Parc des Expositions – Le Loiret (CO’MET) Orléans, 2 décembre 2023, Orléans.

Le salon de l’Etudiant à Orléans Samedi 2 décembre, 09h00 Parc des Expositions – Le Loiret (CO’MET) Entrée libre et gratuite

Préparez-vous à vivre une journée dédiée à l’éducation, à l’orientation et à l’avenir des jeunes esprits avides de savoir. Quelles poursuites d’études après le bac ? Quel parcours dans l’enseignement supérieur est le plus adapté ? Quelles études pour quels métiers ?

Au cœur de ce Salon de l’Etudiant, vous découvrirez un espace foisonnant d’opportunités. Des établissements d’enseignement supérieur, des universités, des grandes écoles, des centres de formation, ainsi que des professionnels du secteur vous présenteront leurs cursus, leurs programmes dans divers domaines et les débouchés qu’ils proposent.

À l’issue de ce salon, les élèves se projetteront dans l’avenir à travers un projet personnel plus concret. Les professeurs peuvent approfondir leurs connaissances sur l’éventail des possibilités s’offrant aux élèves et identifier les secteurs et métiers qui recrutent.

Parc des Expositions – Le Loiret (CO’MET) 1 Rue du Président Robert Schuman, 45100 Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://bit.ly/salondeletudiantorleans23 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T09:00:00+01:00 – 2023-12-02T17:00:00+01:00

2023-12-02T09:00:00+01:00 – 2023-12-02T17:00:00+01:00

gratuit