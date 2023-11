Salon Gastronomie & Vins Parc des Expositions – Le Loiret (CO’MET) Orléans, 24 novembre 2023, Orléans.

Salon Gastronomie & Vins 24 – 27 novembre Parc des Expositions – Le Loiret (CO’MET) 7€ pour les adultes / 5€ pour les +65 ans et les étudiants (sur présentation de la carte) / Gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans, les personnes handicapées munies d’une carte et les journalistes. Tarif promotionnel sur la billetterie en ligne.

C’est LE lieu pour faire ses courses avant les fêtes de fin d’année !

Pendant trois jours, plus de 200 exposants vont présenter leurs productions locales, régionales et nationales, et dévoiler leur savoirfaire au parc des expositions Le Loiret de CO’Met. Charcuterie, foie gras, champagne, spécialités de la mer et de la rivière, épicerie fine, bières, fromages, vins, fruits-légumes…, sans oublier les arts de la table. Le panier du visiteur sera bien garni !

Vendredi 24 novembre : 14 H – 21 H

Samedi 25 novembre : 10 H – 21 H

Dimanche 26 novembre : 10 H – 19 H

Lundi 27 novembre : 10 H – 17 H

OUVERTURE DES RESTAURANTS JUSQU’A 23h

salon-gastronomie-orleans.fr

Parc des Expositions – Le Loiret (CO'MET) 1 Rue du Président Robert Schuman, 45100 Orléans

